Bomberos controlan incendio en edificio sindical de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche de ayer en pleno corazón de Monclova, luego de que un incendio provocado al interior del edificio del Sindicato 288 encendiera las alertas entre vecinos de las calles Allende y Matamoros, quienes detectaron una densa columna de humo saliendo del inmueble.

De acuerdo con los primeros informes, habitantes del sector se acercaron a una patrulla de Seguridad Pública Municipal que realizaba recorridos de vigilancia para reportar que una persona había ingresado minutos antes al edificio sindical, el cual se encontraba aparentemente solo. Poco después, comenzó a emanar abundante humo del interior, lo que hizo temer un siniestro de mayores proporciones.

Ante el aviso, los oficiales solicitaron de inmediato la intervención del Departamento de Bomberos de Monclova. A su llegada, los vulcanos confirmaron que el fuego se encontraba activo dentro del inmueble, por lo que procedieron a ingresar para realizar labores de ataque directo y evitar que las llamas se extendieran hacia construcciones aledañas.

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para garantizar la seguridad de peatones y automovilistas, además de colaborar en el control de la escena. De manera paralela, se iniciaron las primeras indagatorias para esclarecer cómo se originó el incendio y ubicar al presunto responsable.

Tras varios minutos de trabajo coordinado, el fuego fue sofocado en su totalidad. Las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas y que los daños fueron mínimos, limitándose principalmente a la quema de basura acumulada y afectaciones leves en un inmueble que ya presentaba deterioro previo.