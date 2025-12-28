Discoteca Toulus cerrada tras riña entre jóvenes en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una riña entre menores de edad, originada por un conflicto relacionado con espacios de estacionamiento, provocó la clausura temporal de la discoteca Toulus, luego que la pelea se saliera de control y generara la movilización de cuerpos de seguridad durante la madrugada del viernes.

El altercado comenzó tras una discusión entre varios jóvenes por un lugar para estacionarse, situación que escaló rápidamente a los golpes, sembrando el caos tanto al interior como en el exterior del establecimiento, lo que obligó a la intervención de la Policía Municipal.

Ante la magnitud de la riña, elementos de seguridad procedieron a controlar la situación y a dispersar a los involucrados, mientras personal de inspección realizó una revisión del lugar.

Como resultado, las autoridades determinaron clausurar el establecimiento, al considerar que no se garantizaban las condiciones de seguridad necesarias para continuar operando. Aunque no se reportaron personas lesionadas de gravedad, algunos de los participantes presentaron golpes y crisis nerviosas, siendo atendidos en el lugar por paramédicos.

La presencia de menores de edad involucrados en el conflicto encendió nuevamente las alertas sobre el control de acceso y la supervisión en centros nocturnos, por lo que se dio aviso a las instancias correspondientes para el seguimiento del caso.