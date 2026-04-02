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Lesionados en pelea entre compañeros de trabajo en Monclova

Eduardo Avendaño y Luis Rey López resultaron heridos tras una pelea con cuchillos de cocina.

Por Brenda Rebolloso - 02 abril, 2026 - 08:31 p.m.
Lesionados en pelea entre compañeros de trabajo en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una violenta riña entre trabajadores de la empresa SRH Safe Reach, dedicados a la instalación de elevadores, desató una fuerte movilización policiaca e de investigación la tarde de este jueves, luego de que tres compañeros que comparten departamento terminaran enfrentados y dos de ellos resultaran lesionados con cuchillos de cocina.

El pleito ocurrió alrededor de las 18:00 horas en la habitación número seis de los departamentos ubicados sobre la calle Teotihuacán, en la colonia Telefonistas, donde viven Eduardo Avendaño, Eric Arredondo y Luis Rey López, todos originarios de la CDMX.

 

De acuerdo con los primeros reportes, Eduardo llegó molesto al departamento y comenzó a discutir con sus compañeros. La discusión escaló rápidamente hasta que Eduardo y Luis Rey se enfrascaron en una pelea en la que ambos agarraron cuchillos de la cocina para agredirse, resultando heridos: Eduardo con lesiones en las manos y Luis Rey con heridas en el antebrazo.

 

Tras la sangrienta trifulca, Eduardo salió caminando hasta una estación de servicios ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape y la calle San Miguel, donde pidió auxilio a los despachadores, quienes solicitaron de inmediato el apoyo de paramédicos de Cruz Roja Mexicana y alertaron a las autoridades municipales.

Por su parte, Luis decidió trasladarse caminando hasta la Clínica 7 del IMSS, ubicada a unas cuadras, para recibir atención médica urgente.

Mientras tanto, policías municipales y detectives de la Agencia de Investigación Criminal llegaron a la estación de servicios, mientras que en el lugar fue asegurado Eric Arredondo mientras se esclarecía su participación, pues él permaneció en el departamento durante la pelea.

 

Paramédicos trasladaron a Eduardo a la Clínica 7, donde quedó bajo custodia policiaca. En ese mismo hospital, los detectives se entrevistaron con Luis Rey, quien señaló nuevamente a Eduardo como el iniciador de la riña.

Finalmente, tanto Luis Rey como Eduardo quedaron a disposición del Ministerio Público por lesiones ocasionadas en riña. Sobre Eric, las autoridades evaluaban si su aseguramiento se limitaba a una falta administrativa, ya que presuntamente no participó en la pelea, aunque sí estaba presente.

La Agencia de Investigación Criminal continúa integrando la carpeta para deslindar responsabilidades entre los involucrados.

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