Tráfico afectado en Monclova tras choque por alcance

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución al volante terminó costándole caro a una conductora la mañana de este jueves en la colonia Picasso, luego que provocó un choque por alcance que dejó como saldo considerables daños materiales, pero ninguna persona lesionada.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Montecarlo y Corregidora, donde Perla Hernández, al mando de una Ford Escape en color guindo, circulaba con normalidad hasta que llegó a un reductor de velocidad. Sin embargo, la mujer no frenó a tiempo y terminó estampándose en la parte trasera de un Honda Civic gris.

El vehículo afectado era conducido por Eric Barboza, quien al descender para evaluar los daños solicitó el apoyo de las autoridades. Aunque el impacto no dejó heridos, los daños en la carrocería fueron suficientes para requerir la intervención del Departamento de Control de Accidentes.

Elementos periciales acudieron al sitio para tomar conocimiento y elaborar el croquis correspondiente, con el fin de determinar responsabilidades. Minutos después, el ajustador de Eric arribó para iniciar con los trámites del seguro y evaluar los daños generados por el choque.

El tráfico en la zona se mantuvo parcialmente afectado mientras se realizaban las diligencias, aunque la situación fue controlada sin mayores complicaciones.