Bebé en estado crítico es trasladada al Hospital General Amparo Pape en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una recién nacida en estado crítico fue trasladada desde el municipio de Sabinas hasta el Hospital General Amparo Pape de Benavides, en un operativo de emergencia que mantuvo en vilo a corporaciones de auxilio y autoridades municipales, la mañana de este jueves.

Mientras la ambulancia avanzaba a toda velocidad, el ulular de las sirenas de las patrullas que la escoltaban retumbaba a lo largo del bulevar Harold R. Pape, abriendo paso entre el tráfico y marcando el ritmo desesperado de una carrera contra el tiempo para salvar la vida de la pequeña.

La bebé viajaba dentro de una incubadora debido a la gravedad de su condición, asistida por paramédicos y acompañada por su madre y su abuela. El apoyo solicitado por los paramédicos del SAMU permitió que Seguridad Pública y Tránsito Municipal se sumaran al operativo para que el trayecto fuera lo más rápido posible.

Sin embargo, al llegar al área de urgencias del Hospital General Amparo Pape de Benavides, la bebé que nació prematura sufrió un paro cardiorrespiratorio que generó momentos de angustia entre el personal. Los especialistas intervinieron de inmediato y, tras varios minutos de maniobras, lograron estabilizarla.

Hasta el cierre de esta edición, el estado de salud de la recién nacida no había sido revelado y continuaba bajo estricta vigilancia médica.

El operativo, marcado por tensión y esperanza, evidenció la coordinación entre cuerpos de emergencia de Sabinas y Monclova, quienes no escatimaron esfuerzos para brindarle una oportunidad más a la pequeña guerrera.