Choque entre camionetas deja mujer lesionada en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso choque ocurrido la tarde de este jueves en la colonia Tecnológico dejó como saldo una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales, luego que dos camionetas terminaran estampadas en pleno cruce por la falta de precaución de uno de los conductores.

El percance se registró minutos antes de las 17:00 horas sobre la calle Indianápolis, cuando Alexis Pérez conducía una Chevrolet Avalanche modelo 2007, color gris, en dirección al sur, acompañado de Perla Robles, quien terminó con molestias físicas tras el impacto.

Según declaró Alexis, al llegar al cruce con la calle Luis Pasteur, una camioneta Volkswagen Tiguan, color negro, manejada por Hugo Palafox, habría invadido su trayectoria al girar sin las debidas precauciones, provocando el encontronazo que terminó por paralizar momentáneamente la circulación.

El golpe dejó a la acompañante de Alexis con dolor en distintas partes del cuerpo, por lo que paramédicos de Cruz Roja arribaron rápidamente para valorarla. Tras la revisión inicial, fue trasladada a una clínica particular, donde quedó bajo observación para descartar lesiones de mayor gravedad.

El choque dejó ambos vehículos con daños considerables, por lo que elementos municipales intervinieron para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Ambas partes fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, en donde buscarían llegar a un arreglo para el pago de los daños.