Hombre Intoxicado Detenido en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre identificado como Abraham Rodríguez Guzmán, de 29 años, fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de protagonizar un fuerte altercado familiar en su vivienda ubicada sobre la calle Álamo número 529, en la colonia Héroes del 47.

De acuerdo con el reporte oficial, el individuo se encontraba en evidente estado de intoxicación cuando comenzó a discutir y comportarse de manera agresiva con sus familiares, quienes, temiendo que la situación se saliera de control, solicitaron el apoyo de las autoridades.

Al arribar al lugar, los oficiales intentaron dialogar con el sujeto, pero este se mostró alterado y negativo a cooperar, por lo que fue asegurado y trasladado a las celdas municipales donde quedó tras las rejas.