Altercado en domicilio de Coahuila termina con detención

MONCLOVA, COAH.- Al mediodía, elementos de la Policía Municipal detuvieron a Juan Arturo Morales Moreno, de 42 años, luego de que protagonizara un violento altercado en su domicilio ubicado sobre la calle Alberto Einstein #802, en el Fraccionamiento Los Álamos.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica cuando comenzó a comportarse de manera agresiva, ocasionando destrozos dentro de la vivienda y agrediendo verbalmente a sus padres, quienes alarmados pidieron ayuda a las autoridades.

Rápidamente, los uniformados arribaron al lugar para controlar la situación y lograron someter al sujeto, quien se mostró alterado y fuera de sí.

Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para su valoración médica y el seguimiento correspondiente del caso.