Ciclista termina con la cabeza vendada tras ser embestido por auto en Monclova

Un ciclista terminó con la cabeza vendada y múltiples escoriaciones, luego de ser embestido por un automóvil en el cruce de la calle Ecuador con Lucio Blanco, en la colonia Carranza.

El lesionado fue identificado como Óscar Iván Barajas Castañeda, quien descendía por la calle Lucio Blanco a bordo de su bicicleta, cuando un Nissan Versa color blanco, conducido por César Sánchez, no respetó el alto y lo impactó de frente.

Tras el fuerte golpe, Óscar salió proyectado y se estampó contra el pavimento, resultando con heridas en la cabeza y diversos raspones en el cuerpo. Testigos solicitaron auxilio de inmediato.

Elementos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron al lugar y brindaron los primeros auxilios al ciclista, quien fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación.

Por su parte, César Sánchez señaló que sus planes de la tarde se vieron frustrados por el percance, mientras autoridades de Control de Accidentes tomaban conocimiento de lo sucedido para deslindar responsabilidades.