Enfermera provoca choque por imprudencia al echarse de reversa

La imprudencia al volante terminó en un accidente vial, en el cruce de las calles Colima y República del Salvador, donde una enfermera provocó un choque al echarse de reversa sin precaución.

De acuerdo con los reportes, la responsable fue identificada como Zarahemla Guadalupe Hernández de la Cruz, de 28 años, con domicilio en la colonia Independencia. La joven conducía un Oldsmobile Cutlass, modelo 1994, color verde, cuando dio marcha atrás y no se percató de que detrás se encontraba otro vehículo.

La unidad afectada fue un Honda City, modelo 2017, color azul, propiedad de Irma Alicia Muñoz Lozano, de 77 años, vecina de la colonia Guadalupe, quien sufrió un fuerte susto tras el impacto.

Por fortuna, en el percance solo se registraron daños materiales, aunque testigos señalaron que el incidente pudo haber sido peor, debido a que la conductora no observó bien antes de maniobrar.

Oficiales de Control de Accidentes al lugar para deslindar responsabilidades, confirmando que la conductora del vehículo Oldsmobile fue el responsable del choque.