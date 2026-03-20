Inseguridad en Monclova: ataque a estudiante en secundaria Emiliano Zapata

MONCLOVA, COAH.— Momentos de pánico se vivieron en las inmediaciones de la secundaria número 2 "Emiliano Zapata", luego que un alumno de tercer grado del turno vespertino fue atacado por dos sujetos armados con un cuchillo cuando ingresaba al plantel.

El violento episodio ocurrió durante el cambio de turnos, justo cuando decenas de estudiantes y padres de familia se concentraban en el acceso principal del plantel, ubicado en el Fraccionamiento Monclova, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores interceptaron al menor en plena calle; uno de ellos sacó un arma blanca e intentó lesionarlo en repetidas ocasiones. El estudiante, en medio del terror, logró esquivar los ataques mientras pedía auxilio.

La escena provocó caos entre quienes se encontraban en el lugar, generando una inmediata llamada a los números de emergencia. Minutos después, elementos de Seguridad Pública arribaron y lograron someter a uno de los presuntos responsables.

El segundo implicado aprovechó la movilización para huir entre las calles del sector, logrando escapar sin ser localizado.

A pesar de la agresión directa, el estudiante resultó ileso, aunque sufrió una fuerte crisis nerviosa. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que no presentaba heridas físicas.

El detenido fue trasladado a las celdas municipales, donde quedó a disposición de las autoridades, mientras que la madre del menor acudió ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente.

Vecinos y padres de familia expresaron su preocupación ante este nuevo hecho violento, señalando que la inseguridad en los alrededores del plantel se ha vuelto constante, por lo que exigieron mayor presencia policiaca para proteger a los estudiantes.