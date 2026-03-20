Joven es amenazada por Tito con un arma en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una madrugada de miedo fue la que vivió una joven en la colonia Moderno, luego de que un sujeto conocido con el apodo de "Tito" presuntamente la amenazara con un arma de fuego tras un altercado, desatando la movilización de corporaciones policiacas.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Barbajas y Río Nazas, donde vecinos, alarmados por la situación, reportaron a un individuo armado que alteraba el orden en plena vía pública.

Al sitio arribaron elementos de Seguridad Pública, así como agentes de la Fiscalía General del Estado adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con Pamela López, quien relató que tras una discusión, el sujeto sacó un arma de fuego y la amagó, generándole momentos de pánico antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Con la información proporcionada por la afectada, los agentes desplegaron un operativo y se trasladaron al domicilio donde presuntamente vive el agresor. Sin embargo, al llegar fueron atendidos por el padre del señalado, quien indicó que su hijo no se encontraba en casa.

Pese al despliegue, el individuo no fue localizado en la zona, por lo que las autoridades mantienen abierta su búsqueda. Tras el incidente, la joven acudió ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia por el delito de amenazas, iniciándose así una carpeta de investigación en contra del presunto responsable.

Autoridades señalaron que continuarán con las indagatorias hasta dar con el paradero del sujeto, quien logró evadir a la justicia tras protagonizar el violento episodio.