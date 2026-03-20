Accidente de camioneta deja heridos en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Momentos de angustia vivió una familia la tarde de este viernes, luego de que la conductora de una camioneta perdiera el control y terminara estrellándose contra los muros de contención del bulevar Harold R. Pape, dejando como saldo a tres mujeres y cinco menores con golpes y crisis nerviosa.

El accidente se registró alrededor de las 13:20 horas, a la altura del campo de Los Búfalos, frente a las oficinas de Infonavit en la colonia Obrera Sur, donde rápidamente se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y oficiales del Departamento de Control de Accidentes.

En el lugar fue localizada una camioneta Nissan Murano en color gris, con severos daños en la parte frontal y en ambos costados, evidenciando la magnitud del impacto. La unidad era conducida por María García, quien viajaba acompañada por dos mujeres más —una joven y una mayor— así como cinco menores de edad, entre ellos una bebé de brazos.

De acuerdo con la versión de la conductora, al descender del puente perdió el control del volante de manera repentina, lo que provocó que la camioneta se proyectara contra los muros de contención que dividen los carriles. Tras el primer impacto, la unidad rebotó violentamente y terminó desplazándose hacia el lado derecho, donde golpeó la banqueta, provocando el pánico entre los ocupantes, especialmente entre los menores.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a todos los involucrados, quienes, pese al susto y algunas molestias físicas, no presentaron lesiones de gravedad. Aun así se decidió llevar a los menores a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente en el sitio, determinando que la conductora perdió el control de la unidad, por lo que los daños quedaron a su cargo. Finalmente, una grúa fue solicitada para retirar la camioneta destrozada y trasladarla a un corralón, mientras se restablecía la circulación en la zona.