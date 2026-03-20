El Morín provoca incendio en Altos Hornos de México en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un sujeto identificado en el argot policiaco como "El Morín" volvió a encender las alertas de seguridad, luego de presuntamente provocar un incendio en los patios de Altos Hornos de México, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia la tarde de ayer.

El siniestro se registró en el área exterior del complejo siderúrgico, ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape y la avenida Industrial, donde el individuo habría arrojado un objeto en llamas impregnado con algún tipo de disolvente, desatando el fuego entre materiales almacenados.

En cuestión de minutos, densas columnas de humo comenzaron a elevarse, siendo visibles desde distintos puntos de la ciudad, lo que alarmó tanto a trabajadores como a vecinos del sector.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova, en coordinación con personal de Protección Industrial de la empresa y Seguridad Pública, acudieron de inmediato para combatir el incendio. Tras varios minutos de intensas maniobras, lograron sofocar las llamas antes de que se extendieran hacia áreas de mayor riesgo.

Al sitio también arribó el director de Protección Industrial de la siderúrgica, el ingeniero Francisco Correa, quien señaló que no es la primera ocasión en que el mismo individuo protagoniza este tipo de hechos, pues recientemente habría provocado otro incendio en las inmediaciones del parque deportivo de la empresa.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales de gravedad, aunque el incidente dejó en evidencia el riesgo latente en la zona.

Tras los hechos, autoridades implementaron un operativo de búsqueda para dar con "El Morín", quien ya es considerado un generador constante de situaciones de peligro en la ciudad.