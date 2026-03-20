Choque en Castaños: Mujer pierde control de su auto y choca

CASTAÑOS, COAH.— Una conductora protagonizó un aparatoso accidente la mañana de este viernes sobre el bulevar Santa Cecilia, luego de perder el control de su vehículo y terminar incrustada contra dos postes, en un hecho que, pese a su magnitud, no dejó personas lesionadas.

El percance ocurrió cuando Juanita Milagros Martínez, de 43 años de edad y vecina de la colonia Independencia Norte, intentó esquivar un automóvil que presuntamente se le atravesó de manera repentina.

La maniobra evasiva, sumada al exceso de velocidad, provocó que la mujer perdiera el control de su automóvil Ford Fusion en color rojo, saliendo de la carpeta asfáltica antes de llegar al cruce con el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, en los límites con Monclova.

Fuera de control, la unidad terminó impactándose de forma violenta contra dos postes, uno de madera y otro de concreto. Este último fue derribado desde su base debido a la fuerza del impacto, mientras que el vehículo quedó severamente dañado en la parte frontal.

Automovilistas que pasaban por el lugar reportaron el fuerte choque a los números de emergencia, lo que movilizó a elementos del Departamento de Control de Accidentes de Castaños. A su arribo, los oficiales tomaron conocimiento de los hechos y confirmaron que, haciéndole honor a su nombre, Milagros no presentaba lesiones, pese al aparatoso del choque.

Posteriormente, las autoridades realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad dañada, la cual fue trasladada a un corralón.

El incidente generó momentánea afectación en la circulación, mientras se llevaban a cabo las maniobras para liberar la vialidad.