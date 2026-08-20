Entrega de útiles escolares en Nadadores

NADADORES, COAH.- Con la intención de que ningún pequeño se quede sin las herramientas necesarias para regresar a clases, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Nadadores llevaron útiles escolares a familias de distintas comunidades rurales.

La actividad fue encabezada por el director de Seguridad Pública, Raúl Briseño Villalobos, y se realizó en los ejidos El Águila y Huizachal, donde los oficiales entregaron mochilas, cuadernos y diversos artículos que serán de utilidad para los estudiantes durante el nuevo ciclo escolar.

Apoyo a la Educación en Comunidades Rurales

Más allá de la labor preventiva, los elementos aprovecharon la jornada para convivir con los pequeños y acercarse a sus familias, generando un ambiente de confianza y mostrando el lado humano de quienes diariamente tienen la responsabilidad de cuidar a la ciudadanía.

Para los padres de familia, este tipo de apoyos representa un alivio ante los gastos que implica el regreso a las aulas, particularmente para quienes deben cubrir los útiles de varios estudiantes.

El comandante Raúl Briseño Villalobos señaló la importancia de mantener una relación cercana con los habitantes y atender, desde las posibilidades de la corporación, las necesidades de las comunidades.

Fortaleciendo la Relación con la Comunidad

La entrega de útiles forma parte de las acciones de proximidad social implementadas por la Dirección de Seguridad Pública, con el propósito de fortalecer el vínculo entre los elementos policiacos y las familias de Nadadores.