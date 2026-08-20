Confirman muerte natural de indigente

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado confirmó que la mujer localizada sin vida y en avanzado estado de descomposición en las inmediaciones del Club Totón, en Frontera, vivía en condición de calle y murió por causas naturales.

Tras las diligencias realizadas por las autoridades y la necropsia de ley practicada al cuerpo, se estableció que el fallecimiento no estuvo relacionado con una muerte violenta.

Localización del Cuerpo

La mujer fue localizada la tarde del martes en una brecha cercana al Club Totón, en las inmediaciones del Libramiento Carlos Salinas de Gortari en Estancias de San Juan Bautista, luego de que un habitante de la zona se percatara de su presencia y diera aviso a las autoridades.

Debido al avanzado estado de descomposición, hasta el momento no ha sido posible establecer plenamente su identidad. Sin embargo, las investigaciones permitieron determinar que se trataba de una mujer que aparentemente se encontraba en situación de calle.

Resultados de la Necropsia

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue sometido a la necropsia para determinar las causas del fallecimiento.

El resultado estableció que la mujer murió por causas naturales, por lo que las autoridades descartaron inicialmente que se tratara de un hecho violento.