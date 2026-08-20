FGR detiene a Fausto Corrales por presunto encubrimiento en el caso ´El Mayo´

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Fausto Corrales, quien es señalado por su posible relación con los hechos ocurridos en julio de 2024 alrededor del secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada.

Corrales fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, mediante una orden de aprehensión relacionada con su probable participación en el delito de encubrimiento del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido en Culiacán, Sinaloa.

La orden también contempla el señalamiento por presuntas falsedades en las declaraciones que habría proporcionado ante autoridades encargadas de la procuración de justicia.

Detalles de la detención

El operativo estuvo a cargo de elementos de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

De acuerdo con las investigaciones citadas por la FGR, Fausto Corrales habría acompañado a Héctor Melesio Cuén a la reunión en la que posteriormente ocurrió el secuestro de "El Mayo" Zambada. Por esta razón, las autoridades consideran que Corrales habría estado presente en el sitio donde sucedieron los hechos.

Presuntas contradicciones en sus declaraciones

La Fiscalía señala que, después de los acontecimientos, Corrales habría proporcionado versiones contradictorias ante las autoridades. Además, presuntamente habría ocultado información considerada verdadera sobre lo sucedido con la intención de confundir a los investigadores.

La detención forma parte de las investigaciones relacionadas con el homicidio de Cuén Ojeda y los acontecimientos ocurridos alrededor del secuestro de "El Mayo" Zambada.