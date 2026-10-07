Policía de Monclova responde a reporte de amenaza con arma en la colonia Eva Sámano

MONCLOVA, Coah.- Una movilización de elementos de la Policía Municipal se registró la mañana de este miércoles al sur de Monclova, luego de que una mujer reportara al 911 que había sido amenazada por tripulantes de una camioneta Jeep de color rojo.

El reporte se recibió alrededor de las 11:23 horas, cuando la mujer señaló que se encontraba sobre la calle 1, en su cruce con la calle 4 de la colonia Eva Sámano.

De acuerdo con la llamada al Sistema Estatal de Emergencias, tres hombres viajaban a bordo de una camioneta Jeep roja y, presuntamente, uno de ellos le apuntó con un arma de fuego. La mujer también aseguró que otro de los tripulantes descendió de la unidad y llevaba un arma fajada a la cintura, por lo que solicitó la intervención de las autoridades.

Según el reporte, la camioneta portaba placas del estado de Nuevo León y se desplazaba hacia Castaños, es decir, en dirección de norte a sur.

Durante la comunicación con el sistema de emergencias también se indicó que la camioneta había llegado a una estación de servicio ubicada en el sector, por lo que elementos municipales se movilizaron hasta el lugar para verificar la situación.

Sin embargo, al llegar los oficiales no localizaron a la mujer que realizó el reporte. Tampoco se contaba con las características de su vehículo, lo que dificultó establecer dónde se encontraba. Los agentes dialogaron con empleados de la estación de servicio, quienes manifestaron no haber observado ninguna situación fuera de lo normal. Incluso señalaron que no habían visto la camioneta descrita en el reporte ni tuvieron contacto con alguna persona que solicitara ayuda.

Ante la falta de indicios que permitieran confirmar el reporte, los elementos realizaron una inspección en el sector y posteriormente se retiraron. No obstante, las autoridades permanecieron atentas ante la posibilidad de que la unidad señalada continuara desplazándose hacia otro punto, mientras se daba seguimiento al reporte. Hasta el momento no se había confirmado la presencia de personas armadas ni se había establecido la identidad de la mujer que realizó la llamada de auxilio.