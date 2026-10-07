Camioneta Ford provoca carambola en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Una camioneta que se encontraba estacionada terminó desplazándose sin control por una falla mecánica y provocó una carambola en la colonia Guerrero, donde dos vehículos resultaron afectados.

El accidente ocurrió cerca de las 22:00 horas sobre la calle Piedras Negras, hasta donde se trasladaron elementos de Control de Accidentes tras recibir el reporte a través del Sistema Estatal de Emergencias.

Al llegar, los oficiales localizaron los vehículos involucrados y comenzaron con las diligencias para establecer cómo había ocurrido el percance. De acuerdo con las primeras indagatorias, el propietario de una camioneta Ford de color rojo la había dejado estacionada afuera de su domicilio. Sin embargo, aparentemente debido a una falla mecánica, al vehículo se le botó el cambio y comenzó a avanzar por la calle, situación que se vio favorecida por el desnivel de la vialidad.

La camioneta recorrió varios metros y, antes de llegar al cruce con la calle Mazatlán, se impactó contra un automóvil Klein de reciente modelo. Por la fuerza del golpe, el automóvil fue proyectado hacia atrás y terminó chocando contra un Honda de procedencia extranjera.

La camioneta Ford prácticamente no presentó daños, mientras que los otros dos vehículos registraron afectaciones materiales, principalmente el automóvil de reciente modelo. Debido a que los involucrados no lograron establecer un acuerdo para determinar quién cubriría las reparaciones, los oficiales realizaron el peritaje correspondiente.

Aunque el propietario de la camioneta explicó que el accidente se originó por una falla mecánica, los agentes le señalaron que tendría que responder por los daños ocasionados. Finalmente, las partes fueron citadas en las oficinas de Peritaje para tratar de llegar a un acuerdo y establecer el pago de los daños, estimados en varios miles de pesos.