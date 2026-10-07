Motociclista es hospitalizado tras accidente en Monclova

Una maniobra para evitar un choque terminó con un trabajador lesionado y hospitalizado, luego de que perdiera el control de su motocicleta al frenar repentinamente ante la presencia de un automóvil.

El accidente ocurrió cerca de las 06:20 horas de ayer sobre el bulevar Harold R. Pape, en el cruce con la calle San Miguel, cuando Axel Agustín se dirigía hacia el norte después de concluir su jornada laboral en la empresa Technotrim.

El joven circulaba a bordo de una motocicleta Italika cuando, de acuerdo con su versión, un automóvil Kia de color azul invadió su carril.

Para evitar el impacto, Axel accionó los frenos, pero perdió el control de la motocicleta y terminó derrapando hasta caer sobre el pavimento.

La unidad cayó sobre el motociclista, quien resultó con fuertes dolores en las piernas y una probable fractura en la extremidad derecha.

Automovilistas que presenciaron el accidente se detuvieron para auxiliarlo y evitar que otro vehículo lo arrollara, mientras solicitaban la presencia de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron minutos después, brindaron los primeros auxilios al trabajador y posteriormente lo trasladaron al Hospital de Zona número 7 del IMSS para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal y agentes de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

El automóvil Kia no alcanzó a impactar la motocicleta, por lo que el percance se originó a consecuencia de la maniobra realizada por Axel para evitar la colisión.