Suma motociclista cuarto accidente

MONCLOVA, Coah. - Lo que sería el inicio de una nueva etapa laboral terminó nuevamente en un accidente para Óscar Mario Aguillón, quien resultó con algunos golpes al chocar contra un automóvil que le invadió el carril cuando se dirigía a su primer día de trabajo.

El percance ocurrió cuando Óscar Mario salió de su domicilio a bordo de una motocicleta Italika blanca y circulaba por la calle Progreso hacia el poniente.

Al aproximarse al cruce con la calle Constitución, el motociclista continuó su trayectoria, pero una conductora que avanzaba por la misma calle, aunque en dirección contraria, realizó una maniobra hacia su izquierda y se atravesó en el camino de la motocicleta.

Ambas unidades terminaron impactándose, ocasionando que Óscar Mario cayera y sufriera algunos golpes. Por fortuna, sus lesiones no fueron de consideración.

La conductora fue identificada como Alma Rosa Villarreal, quien manejaba un Volkswagen Bora negro. La mujer explicó a los oficiales que el sol la encandiló y no alcanzó a percatarse de la presencia del motociclista al momento de realizar la maniobra.

Elementos municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente. Tras revisar la posición de los vehículos y escuchar las versiones de los involucrados, los oficiales determinaron que la responsabilidad recaía en la conductora del automóvil por invadir el carril del motociclista.

Ambos participantes fueron invitados a acudir a las oficinas de Peritaje para tratar de llegar a un acuerdo respecto a la reparación de los daños.

El propio Óscar Mario comentó que este representa su cuarto accidente en lo que va del año. Recordó que apenas unas semanas atrás otro conductor lo había impactado mientras realizaba una maniobra de reversa.

A pesar de los constantes percances, aseguró que no tiene contemplado dejar de utilizar la motocicleta, pues hasta ahora ninguno de los accidentes le ha provocado lesiones de consideración.