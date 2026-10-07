Hombre armado asalta tienda en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Un hombre armado con un cuchillo amenazó a un empleado de una tienda de conveniencia y logró apoderarse de un servicio con valor de 516 pesos durante la madrugada de este miércoles en la colonia Del Río.

El asalto fue reportado alrededor de las 00:35 horas del 7 de octubre en un establecimiento ubicado sobre la calle Perones, entre Nogales y Naranjo, donde el trabajador solicitó la intervención de las autoridades.

De acuerdo con el reporte proporcionado por Ángel Ramírez, ayudante del establecimiento, el individuo ingresó al negocio aparentemente con la intención de pagar un servicio mediante código QR. Sin embargo, después de que el empleado le entregó el monto correspondiente, de 516 pesos, el sujeto se negó a realizar la operación.

El trabajador volvió a pedirle que efectuara el pago, pero el individuo sacó un cuchillo y lo amenazó, obligándolo a retroceder por temor a resultar lesionado. El presunto ladrón aprovechó ese momento para girar la pantalla y completar el cobro del servicio sin realizar el pago, para después escapar del establecimiento.

Personal de la tienda informó que no hubo personas lesionadas ni daños a mercancía, aunque el hecho fue considerado como robo con violencia debido a la amenaza con el arma blanca. Elementos de la autoridad acudieron al lugar para tomar conocimiento y realizaron las diligencias correspondientes, además de implementar un operativo de búsqueda en los alrededores.

Pese a la movilización, el individuo no fue localizado. Fue descrito como un hombre que vestía playera color celeste y gorra negra. Las autoridades municipales dieron seguimiento al reporte para tratar de establecer la identidad y ubicación del presunto responsable.