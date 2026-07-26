Monclova: hermano amenaza a mujer embarazada con cuchillo durante discusión

MONCLOVA COAH.- Una mujer con tres meses de embarazo fue presuntamente amenazada con un cuchillo por su propio hermano durante una discusión familiar registrada la mañana del sábado en la colonia Margarito Silva.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Venustiano Carranza, donde Dulce Rodríguez sostuvo una discusión con su hermano, José. De acuerdo con el reporte, el hombre se alteró durante el conflicto, le arrebató el teléfono celular y lo quebró, lo que intensificó el enfrentamiento.

Según la versión de la afectada, el presunto agresor sacó un arma blanca y la amenazó, situación que le provocó un fuerte estado de temor debido a que cuenta con tres meses de embarazo.

Tras recibir el reporte, elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al domicilio para atender la emergencia. Sin embargo, al arribar al lugar no localizaron al señalado, quien ya había huido.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las actuaciones correspondientes para dar seguimiento al caso y localizar al presunto responsable.