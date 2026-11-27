DE LA NOTA:

MONCLOVA, COAH.- La búsqueda de los responsables de una agresión contra su hijo llevó a una madre de familia a solicitar la intervención de la Policía Municipal, luego de que reconociera nuevamente al grupo de jóvenes que presuntamente atacó al adolescente y que, según su reporte, portaba pistolas de balines.

El llamado de auxilio se recibió alrededor de las 19:50 horas en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Aguascalientes, en la colonia Independencia, donde la mujer reportó la presencia de aproximadamente ocho muchachos reunidos en una esquina.

Al entrevistarse con las autoridades, explicó que ese mismo grupo habría golpeado a su hijo durante el día anterior, provocándole una lesión en el rostro que ameritó atención médica. Debido a las heridas, el menor tuvo que ser llevado por sus propios medios al Hospital Amparo Pape de Benavides.

La madre señaló que, al volver a encontrarse con los presuntos agresores y observar que llevaban armas de balines, temió que pudiera repetirse el ataque, por lo que decidió pedir apoyo a las autoridades para que intervinieran y evitaran otro incidente.

Sin embargo, cuando los policías llegaron al sitio, los jóvenes ya se habían retirado. Pese al recorrido realizado, no lograron ubicarlos y tampoco fue posible identificarlos mediante características de su vestimenta, por lo que no hubo personas detenidas.

Finalmente, los oficiales orientaron a la mujer para que acudiera ante el Ministerio Público y formalizara la denuncia por la agresión contra su hijo, además de presentar los datos y elementos que puedan contribuir a identificar a los responsables.