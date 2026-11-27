DE LA NOTA:

MONCLOVA, COAH.- La emoción de estrenar una motoneta recién comprada por sus padres terminó en un accidente para Noemí, de 20 años, quien perdió el control del vehículo de dos ruedas y se estrelló contra una banqueta en calles de la colonia Santa Mónica.

El percance le dejó diversas lesiones y una probable fractura en el brazo izquierdo.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió minutos antes de las 22:30 horas, cuando la joven se dirigía a su domicilio mientras sus padres la seguían en un automóvil Volkswagen gris, sin placas de circulación, como medida de precaución debido a que la motoneta era nueva.

La familia había realizado una parada en una gasolinera para cargar combustible al automóvil y, una vez que reanudaron el trayecto, Noemí avanzó por la calle Cerezos. Al llegar al cruce con Higueras, intentó incorporarse mediante una vuelta hacia la derecha, pero durante la maniobra perdió el control de la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven habría tomado la curva a velocidad considerable y, en lugar de disminuir la marcha, aceleró, lo que ocasionó que terminara impactándose contra la banqueta.

La caída la dejó lesionada sobre el pavimento. Sus padres, que circulaban detrás de ella, presenciaron el accidente y de inmediato descendieron del vehículo para auxiliarla, además de solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Atención médica recibida

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar y le proporcionaron atención prehospitalaria. Debido a las lesiones que presentaba, entre ellas una probable fractura en el brazo izquierdo, fue trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica y ser valorada por especialistas.

Elementos de Control de Accidentes también acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes. De manera preliminar, el percance habría derivado de una maniobra sin la debida precaución y una posible velocidad inadecuada.