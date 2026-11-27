DE LA NOTA:

FRONTERA, COAH.- Los gritos desesperados de una adolescente de 14 años alertaron a su padre y permitieron que interviniera justo a tiempo para impedir una presunta agresión sexual dentro de una vivienda de la colonia Guadalupe Borja.

La menor sufrió una fuerte crisis emocional y tuvo que ser trasladada a un hospital, mientras que el señalado escapó.

El incidente ocurrió antes de las 21:00 horas, cuando María "N", de 14 años, se encontraba en el domicilio de su padre, ubicado sobre la calle Apolonio M. Avilés, acompañada de su hermana de 11 años.

Intervención del padre y huida del agresor

Según los primeros reportes, un individuo identificado como Alejandro ingresó repentinamente al inmueble y se dirigió hasta la habitación donde estaba la adolescente, a quien presuntamente atacó.

Al verse descubierto, el individuo salió huyendo antes de que pudieran detenerlo. De manera extraoficial trascendió que presuntamente tendría problemas de adicción a sustancias tóxicas, información que deberá ser corroborada por las autoridades.

Después de lo ocurrido, la familia se trasladó a otro domicilio, ubicado en el cruce de las calles Chantre Ramos y San Luis, desde donde solicitó ayuda mediante el número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Violeta acudieron para entrevistarse con los familiares y recabar información sobre el señalamiento. Asimismo, realizaron recorridos por el sector para tratar de localizar al presunto agresor, aunque no lograron ubicarlo.

Atención médica y evaluación del caso

Por su parte, paramédicos de Cruz Roja Mexicana brindaron atención a la adolescente, quien presentaba una severa alteración emocional, y posteriormente la trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova.

En el nosocomio se le practicarían las valoraciones y estudios médicos correspondientes para determinar si existió una agresión sexual.

Por tratarse de una menor de edad, se mantiene bajo reserva su identidad y otros datos que pudieran permitir su identificación.