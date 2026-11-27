DE LA NOTA:

Momentos de terror vivieron habitantes de la colonia Occidental, luego de que un incendio en el patio de un taller provocara al menos tres explosiones que cimbraron las viviendas cercanas, lanzaron proyectiles y desataron una intensa movilización de cuerpos de emergencia ante el peligro de que el siniestro terminara en una tragedia de mayores dimensiones.

Incendio y explosiones en la colonia Occidental

La emergencia se registró alrededor de las 14:20 horas de este viernes en un taller ubicado sobre la avenida Oaxaca, donde presuntamente se realizaba el trasvase de combustible de una pipa a otra cuando comenzó el fuego.

En cuestión de minutos, una enorme columna de humo negro se elevó sobre el sector, mientras las detonaciones alarmaban a los vecinos.

La fuerza de las explosiones fue tal que algunos objetos salieron proyectados y alcanzaron por lo menos un vehículo, que terminó con daños.

El estruendo provocó temor entre las familias de la zona, varias de las cuales salieron de sus viviendas para ponerse a salvo, mientras otras solicitaron ayuda a través del Sistema Estatal de Emergencias.

La gravedad del reporte movilizó a elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos de Frontera, quienes ingresaron al lugar para combatir las llamas y evitar que el fuego alcanzara más combustible.

La contingencia escaló al grado de que se activó el Plan DN-III, por lo que también acudieron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de paramédicos de Cruz Ámbar, quienes permanecieron atentos para auxiliar a posibles víctimas.

Durante la emergencia, varias vecinas sufrieron crisis nerviosas debido al estruendo de las explosiones y al temor de que el fuego se extendiera hacia sus hogares.

Almacenamiento irregular de combustible

Una vez que los cuerpos de emergencia lograron controlar el incendio, trascendió que en el sitio habría un tinaco de 45 mil litros, dejando al descubierto un presunto almacenamiento irregular de combustible, conocido como huachicol, situación que quedó al descubierto tras el siniestro.

También se reportó que cuatro personas que presuntamente se encontraban involucradas en estas actividades abandonaron el lugar y huyeron después de las explosiones.

Las maniobras para controlar la contingencia se prolongaron durante aproximadamente una hora, tiempo en el que la colonia permaneció en vilo por el peligro que representaba el combustible y la posibilidad de que ocurriera una nueva detonación.

Hasta el cierre de esta información, los cuerpos de rescate continuaban brindando atención a vecinos afectados por crisis nerviosas, mientras las autoridades mantenían las labores correspondientes para esclarecer las circunstancias en que se originó el incendio y determinar la posible responsabilidad de quienes se encontraban en el taller.