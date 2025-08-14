Préstamo financiero desencadena detenciones en Banamex

MONCLOVA, COAH.– En sus intentos por recuperar el dinero de un préstamo de una financiera, dos mujeres fueron detenidas este jueves por escandalizar y amenazar a una persona en el banco Banamex ubicado en el bulevar Harold R. Pape con avenida Monterrey, en la colonia Guadalupe.

Los hechos ocurrieron cuando las detenidas, identificadas como Lucero Gaytán González, de 29 años, y Dariela Iracheta Jiménez, de 35 años, comenzaron a gritarle e insultar a Claudia Monita Reina, de 56 años, quien había acudido al banco. Según el reporte de las autoridades, las mujeres le exigían a Claudia que les pagara, lanzándole amenazas de muerte y mencionando pues aseguraban que no sabía con quién se metía.

Al percatarse de la situación, los oficiales de la Policía Municipal se presentaron en el lugar y, tras entrevistar a la víctima, Claudia expresó que las agresoras la habían estado siguiendo desde su casa y la amenazaban con hacerle daño a ella y a su familia.

Ante la gravedad de las amenazas y el comportamiento de las detenidas, los oficiales procedieron a arrestarlas por su probable responsabilidad en el delito de amenazas.

Ambas mujeres fueron detenidas y trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, de donde posteriormente fueron consignadas al Ministerio Público.