Autobús con 40 pasajeros sale de la carretera; Chofer se durmió

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Momentos de tensión vivieron 40 pasajeros que viajaban con destino a Torreón luego de que el autobús en el que se desplazaban abandonara la carretera federal 30, presuntamente porque el operador se quedó dormido al volante.

El accidente ocurrió la madrugada de este viernes a la altura del kilómetro 127+500 del tramo Cuatro Ciénegas-San Pedro, cerca del ejido Tanque Nuevo, donde el enorme vehículo terminó completamente fuera de la cinta asfáltica tras perder el control de la dirección.

Al lugar acudieron de inmediato elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil de Cuatro Ciénegas, quienes encontraron a los pasajeros ya fuera del autobús mientras eran valorados para descartar lesiones.

Afortunadamente, pese al aparatoso percance, ninguno de los ocupantes presentó heridas de gravedad, por lo que no fue necesario realizar traslados hospitalarios.

El conductor fue identificado como Jesús Gerardo Calamaco Solís, de 59 años, quien explicó a las autoridades que cubría la ruta de Ciudad Acuña hacia Torreón a bordo de un autobús Mercedes Multego perteneciente a la empresa Tours Cala, con número económico 2023.

De acuerdo con su versión, mientras circulaba sobre la carretera federal fue vencido por el cansancio y dormitó por unos instantes, situación que provocó que perdiera el control del volante.

La pesada unidad invadió los carriles contrarios y finalmente salió de la carpeta asfáltica, quedando varada entre la maleza a un costado del camino.

Elementos de Protección Civil permanecieron en el lugar brindando apoyo a los viajeros al igual que las autoridades, mientras personal de la Guardia Nacional División Caminos fue notificado para hacerse cargo del accidente y realizar el peritaje correspondiente.

Aunque el incidente generó momentos de angustia entre los pasajeros, todo quedó en un gran susto y daños materiales, evitando una tragedia que pudo haber tenido consecuencias fatales.