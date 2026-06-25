Monclova: choque entre vehículo de plataforma y camioneta deja daños

MONCLOVA, COAH.- Un conductor de plataforma digital resultó afectado luego de un accidente vial registrado durante la madrugada en la colonia Guadalupe, tras ser impactado por una camioneta que presuntamente ignoró un señalamiento de alto y posteriormente huyó del lugar.

Los hechos ocurrieron poco después de las 02:00 horas sobre la avenida Monterrey, en el cruce con la calle Barranquilla, cuando Alejandro Peraza Vázquez conducía un vehículo Suzuki Swift color vino mientras realizaba un servicio de transporte por aplicación con dirección al bulevar Harold R. Pape.

De acuerdo con la versión del afectado, una camioneta Chevrolet Suburban color blanco que circulaba hacia el sur se incorporó al cruce sin respetar el señalamiento de alto, invadiendo su trayectoria y provocando el impacto entre ambas unidades.

Tras la colisión, el conductor de la camioneta abandonó el lugar de los hechos, evadiendo su responsabilidad y sin brindar apoyo a los involucrados.

En el vehículo de plataforma viajaba como pasajero un hombre identificado como Osvaldo, quien se dirigía a su centro laboral al momento del percance. A consecuencia del despliegue de las bolsas de aire, presentó algunos golpes leves, aunque rechazó ser trasladado a un hospital.

El accidente dejó daños materiales de consideración en el automóvil compacto, principalmente en la parte frontal de la unidad.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar el peritaje correspondiente.

Asimismo, las autoridades informaron que solicitarán el acceso a las cámaras del sistema C2 instaladas en el sector, con el objetivo de identificar y localizar al conductor responsable que huyó tras provocar el choque.