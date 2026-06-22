Fuga de gas provoca incendio en vivienda de Ana Caren Zúñiga en Monclova

MONCLOVA COAH.-Una movilización de cuerpos de emergencia tras el reporte de un incendio en una casa habitación ubicada en el cruce de la calle 12 y Doctor Ramón Bartolomé, en la colonia José de las Fuentes.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer luego de que los Elementos de Seguridad Pública y Bomberos de Monclova acudieron al sitio luego de recibir el llamado de auxilio de los habitantes del inmueble, donde el fuego ya había comenzado a extenderse en el interior de la vivienda.

En el lugar, Ana Caren Zúñiga Barones informó a las autoridades que el incidente ocurrió mientras preparaba alimentos. De acuerdo con su versión, de manera repentina el tanque de gas comenzó a presentar una fuga, situación que derivó en el incendio.

Las llamas alcanzaron diversas áreas de la casa, afectando parte de la cocina y la sala, además de causar daños materiales en varios muebles y pertenencias domésticas. La intensidad del fuego generó momentos de tensión entre los moradores, quienes buscaron ponerse a salvo antes de que la situación se agravara.

Afortunadamente, la mujer y su hijo lograron abandonar la vivienda a tiempo, evitando lesiones o afectaciones físicas. Tras resguardarse en un sitio seguro, solicitaron apoyo a través de los números de emergencia.

Bomberos trabajaron de inmediato para controlar y extinguir el fuego, evitando que las llamas se propagaran hacia otras áreas del inmueble o representaran riesgo para viviendas cercanas. Una vez sofocado el incendio, se realizaron labores de enfriamiento y verificación para descartar nuevos riesgos.

La rápida intervención de los cuerpos de emergencia

El saldo preliminar fue de daños materiales en el interior de la vivienda, sin personas lesionadas. Las autoridades concluyeron las maniobras de seguridad tras asegurar la zona y confirmar que la emergencia había sido controlada.

Detalles del incendio en la vivienda

El incendio se originó en la tarde, cuando Ana Caren Zúñiga estaba en su hogar. La fuga de gas, que se produjo mientras ella cocinaba, provocó que el fuego se extendiera rápidamente, generando una situación de riesgo para ella y su hijo.

Acciones de la autoridad

Los cuerpos de emergencia, incluyendo Bomberos y Seguridad Pública, respondieron de manera efectiva al llamado de auxilio, logrando controlar la situación antes de que se produjeran daños mayores en la colonia José de las Fuentes.