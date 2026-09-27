Camioneta Ford Lobo robada en Monclova: Seguridad Pública investiga

MONCLOVA, Coah.- Una camioneta Ford Lobo color negro fue robada durante la noche del exterior de un domicilio ubicado en la colonia 23 de Abril, al oriente de la ciudad.

La propietaria, identificada como Ana Viveros, descubrió la desaparición de la unidad cuando salió de su vivienda y constató que el vehículo ya no se encontraba en el sitio donde lo había dejado.

El robo fue reportado sobre la calle Álamo, donde la afectada solicitó de inmediato la intervención de elementos de Seguridad Pública para tratar de localizar la camioneta.

Los agentes acudieron al domicilio señalado para tomar conocimiento de los hechos y realizar las primeras acciones de búsqueda de la unidad, con el propósito de establecer su paradero.

Durante la atención del reporte, los oficiales indicaron a la afectada que debía acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia formal por el delito de robo de vehículo.

Corresponderá a la autoridad ministerial dar seguimiento a la querella e iniciar las investigaciones necesarias para establecer las circunstancias en que ocurrió la sustracción de la camioneta.

Hasta el momento, únicamente se informó que la Ford Lobo fue sustraída del exterior del domicilio durante la noche. No se proporcionaron detalles sobre la forma en que fue cometido el robo ni sobre posibles responsables.

El caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las acciones encaminadas a localizar la unidad.