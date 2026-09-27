Incendio consume cuarto de madera en Frontera: sin heridos

FRONTERA, Coah.— Un cuarto construido con madera y lámina fue consumido por el fuego durante la madrugada de ayer en la colonia Diana Laura, donde la emergencia movilizó a bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública.

El incendio se registró sobre la calle Felipe Pescadores, luego de que vecinos del sector detectaron las llamas y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Bomberos de Frontera acudieron al lugar para controlar el siniestro y evitar que las llamas continuaran propagándose hacia otras áreas.

A su llegada, los elementos localizaron el cuarto construido principalmente con madera y lámina, materiales que fueron alcanzados por el fuego.

Los bomberos realizaron las maniobras correspondientes para sofocar las llamas y, posteriormente, efectuaron labores de supervisión con el objetivo de descartar riesgos derivados del incendio.

Personal de Protección Civil participó en la atención y vigilancia del sitio, mientras que elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de lo ocurrido.

De acuerdo con la información proporcionada, el inmueble se encontraba deshabitado al momento de la llegada de los cuerpos de emergencia, por lo que no se reportaron personas afectadas.

Después de varios minutos de trabajo, los cuerpos de emergencia lograron controlar el incendio y dejaron el área bajo la supervisión correspondiente.

Hasta el momento, no se han establecido las causas que originaron el fuego. Tampoco se informó sobre personas lesionadas a consecuencia del siniestro.