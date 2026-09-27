Hombre agredió a su expareja en Monclova y causó daños

MONCLOVA, Coah.- Un convivio familiar terminó en un episodio de violencia luego de que un hombre identificado como Carlos agrediera a su expareja y dañara el automóvil de la madre de la joven, en una quinta cercana al bulevar Montessori.

La afectada se encontraba acompañada de familiares cuando Carlos llegó al lugar y se dirigió directamente hacia ella. De acuerdo con los primeros informes, el hombre comenzó a estrujarla durante una discusión relacionada con la separación de la pareja.

La situación generó tensión entre los presentes, por lo que la madre de la joven intervino para intentar protegerla.

Tras la agresión, Carlos se retiró del sitio, pero antes tomó una piedra y la lanzó contra el automóvil de la madre de la afectada. El objeto golpeó el vidrio delantero de la unidad y ocasionó daños.

Ante el temor de que el individuo regresara, la joven abandonó la quinta y se trasladó en su vehículo hacia el bulevar Montessori. Posteriormente llegó a una gasolinera, donde solicitó ayuda y esperó la llegada de las autoridades.

Elementos policiacos acudieron al establecimiento para tomar conocimiento de los hechos y recabar la información correspondiente. Paramédicos también atendieron a la joven, quien presentó lesiones derivadas de la agresión.

Después de valorarla, los socorristas determinaron que las heridas no eran de gravedad, por lo que no requirió traslado a un hospital.

Los agentes recomendaron a la afectada y a sus familiares acudir ante las autoridades correspondientes para presentar la denuncia formal contra Carlos, tanto por la agresión como por los daños ocasionados al vehículo.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades, quienes deberán determinar las acciones legales procedentes una vez que se presente la denuncia.