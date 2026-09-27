Hombre causa volcadura de camioneta en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Una maniobra prohibida provocó un fuerte choque y la volcadura de una camioneta durante la madrugada, en el cruce del bulevar Juárez y la calle Barranquilla, donde dos jóvenes resultaron lesionados.

El accidente ocurrió cuando Manuel Alejandro Rivera, de 24 años, vecino de la colonia Magisterio, conducía una Dodge Journey gris por los carriles del bulevar Juárez.

Al llegar al cruce con Barranquilla, Rivera realizó un giro hacia la izquierda, pese a que dicha maniobra está prohibida en ese punto. La camioneta quedó atravesada en la trayectoria de un Volkswagen Jetta blanco, cuyo conductor no logró evitar la colisión.

El Jetta era conducido por Miguel, de 25 años, quien viajaba acompañado por Fernando Doroteo, también de 25 años.

Tras el impacto, la Dodge Journey salió proyectada hasta estrellarse contra la barda del auditorio de la firma. Debido a la fuerza del encontronazo, la unidad terminó volcada sobre uno de sus costados.

Los ocupantes del Volkswagen resultaron con diversos golpes. Fernando Doroteo presentó las lesiones de mayor consideración, luego de recibir un fuerte impacto en el rostro.

Paramédicos del Grupo Rescate de Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a los afectados. Aunque presentaban lesiones, no se reportaron personas en estado grave.

Ante los elementos de Control de Accidentes, Manuel Alejandro reconoció haber realizado una mala maniobra y señaló que sabía que en ese crucero no estaba permitido efectuar la vuelta.

Los oficiales llevaron a cabo las diligencias correspondientes para establecer las responsabilidades derivadas del accidente.

Debido a la posición final de los vehículos, los carriles permanecieron cerrados temporalmente mientras los agentes realizaban labores de vialidad y prevención.

El percance volvió a colocar bajo atención el cruce de Juárez y Barranquilla, señalado por la frecuencia con que se registran accidentes.