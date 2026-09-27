Refuerzan vigilancia en brechas y caminos rurales

MONCLOVA, COAH.- La vigilancia en brechas y caminos rurales de Coahuila se reforzó mediante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad, con recorridos preventivos en zonas que conectan al estado con entidades vecinas.

Elementos de la Policía Estatal y de la Policía de Acción y Reacción (PAR) mantienen presencia en distintos puntos de la entidad, principalmente en sectores rurales utilizados como vías de comunicación entre regiones y estados.

El despliegue incluye patrullajes en caminos y brechas ubicados en zonas limítrofes, donde los agentes realizan recorridos para mantener presencia policial en accesos y salidas de Coahuila.

Las acciones forman parte de las labores de prevención y vigilancia que desarrollan de manera coordinada las corporaciones de seguridad en diferentes regiones del estado.

Coahuila limita territorialmente con Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León, además de contar con frontera internacional con Texas, Estados Unidos.

En estas zonas, los recorridos permiten mantener presencia de los elementos de seguridad en carreteras, brechas y sectores rurales considerados estratégicos para la comunicación entre entidades.

La estrategia se mantiene en distintas regiones de Coahuila, con atención en las vías rurales que conectan con estados vecinos.

Las corporaciones continúan con los patrullajes coordinados como parte de las acciones preventivas y de vigilancia implementadas en la entidad.