DE LA NOTA:

SABINAS, COAH.- Un verdadero milagro se registró la mañana de este miércoles sobre la carretera federal 57, donde una mujer de edad adulta sobrevivió a una aparatosa volcadura en la que su automóvil dio más de cuatro vueltas antes de terminar entre los matorrales, a un costado de la cinta asfáltica.

Causas del Accidente

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 86, en el tramo cercano a El Sauz, cuando la conductora circulaba en dirección de sur a norte y, presuntamente, se quedó dormida al volante, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad y saliera del camino.

De acuerdo con el testimonio de automovilistas que presenciaron el percance, la camioneta Subaru de color gris dio entre tres y cuatro volteretas, hasta quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas, aunque completamente destrozada. Parte de las pertenencias que transportaba la mujer quedaron esparcidas en el lugar.

A pesar de lo impresionante del accidente, la conductora permaneció consciente y pudo conversar con las personas que se detuvieron para auxiliarla. Presentaba molestias en una pierna, pero, de manera preliminar, no se reportaban lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Uno de los automovilistas que pasaba por el sitio se convirtió en su primer apoyo, mientras otros conductores solicitaron ayuda a los cuerpos de emergencia. La mujer, originaria de Múzquiz, también logró comunicarse con sus familiares para informarles que se encontraba bien.

Respuesta de los Servicios de Emergencia

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal arribaron al lugar y permanecieron apoyándola, además de solicitarle que evitara moverse mientras llegaba la atención médica. También se esperaba la llegada de paramédicos de Cruz Roja Mexicana y de elementos de la Guardia Nacional, División Caminos.

La camioneta con placas de circulación SRA-078-A terminó con daños severos. Sin embargo, el uso del cinturón de seguridad habría sido determinante para que la conductora saliera con vida de una volcadura que pudo terminar en tragedia.

Entre el susto y la preocupación por sus pertenencias, la mujer esperaba la llegada de los socorristas para recibir una valoración médica y ser trasladada, de ser necesario, a una clínica.