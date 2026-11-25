MONCLOVA, COAH.- Para un perro o un gato que espera alimento, una bolsa de croquetas puede hacer la diferencia entre pasar otro día con hambre o tener el plato lleno.

Con esa idea como motor, estudiantes de la Escuela de Psicología lograron transformar la solidaridad de la comunidad en una importante ayuda para los animales que más lo necesitan.

Resultados de la Colecta

A través del PSICO-CROQUETÓN 2026, los jóvenes consiguieron reunir 304 kilos con 960 gramos de alimento, una cantidad que no solamente superó las expectativas, sino que rebasó por casi cinco kilos la meta que se habían fijado desde el inicio de la campaña.

La iniciativa surgió como parte de las actividades de la materia de Psicología Ambiental y fue encabezada por el estudiante Aarón Lugo, quien, junto con sus compañeras Gretel, Grecia, Paulina, Natalia y Nadia, asumió la tarea de organizar la colecta, promoverla y sumar voluntades para convertir una idea en ayuda real.

Con el acompañamiento del maestro Gamaliel Ibarra, el proyecto fue creciendo gracias a la participación de estudiantes, docentes y ciudadanos que respondieron al llamado y aportaron alimento para perros y gatos.

Sin embargo, detrás de los kilos reunidos había un propósito que iba más allá de llenar costales: recordar que los animales son seres sintientes y que su bienestar también depende de la responsabilidad y el compromiso de las personas. Porque quienes no tienen voz para pedir ayuda también sienten hambre, frío y abandono.

Impacto en la Comunidad

Una vez concluida la campaña, los 304 kilos con 960 gramos de croquetas fueron entregados al Centro de Bienestar Animal, donde el alimento será destinado a los perros y gatos que permanecen bajo resguardo.

Además, la colecta permitirá respaldar a fundaciones locales y a ciudadanos de Monclova que, con sus propios recursos y esfuerzos, se hacen cargo de animales y necesitan apoyo para mantenerlos alimentados.

Para los jóvenes organizadores, el resultado representa mucho más que una cifra o una meta cumplida. Es la muestra de que la empatía puede salir de las aulas y convertirse en acciones capaces de cambiar, aunque sea un poco, la realidad de cientos de animales.

Así, la primera edición del PSICO-CROQUETÓN 2026 cerró con casi 305 kilos de alimento reunidos y un mensaje que merece permanecer: la solidaridad también se mide en platos llenos y en las oportunidades que se brindan a quienes dependen de los demás para sobrevivir.

PSICO-CROQUETÓN 2026: Huellas que unen corazones.