DE LA NOTA:

CASTAÑOS, COAH.- El peso de un camión refrigerante venció a su conductor, luego de que una mala maniobra lo llevara fuera de la carretera y, al intentar regresar a la cinta asfáltica, la unidad volcara aparatosamente sobre la carretera federal número 53. Milagrosamente, el operador salió ileso.

Detalles del accidente

El accidente se registró la mañana de este miércoles, a la altura del kilómetro 146, en las inmediaciones del ejido El Tanquito, donde Miguel Ángel Cerda conducía un Isuzu NPR 300 blanco, acondicionado como camión refrigerante.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador se desplazaba de Monclova con dirección a Monterrey cuando perdió el control y salió del camino. Al intentar reincorporarse a la carretera, realizó una maniobra que provocó que el peso de la unidad le ganara y terminara volcada fuera de la superficie de rodamiento.

Respuesta de los servicios de emergencia

El percance generó la movilización de paramédicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Castaños, así como de elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, luego de que se reportara el accidente.

A su llegada, los socorristas revisaron al conductor y le brindaron atención prehospitalaria; sin embargo, pese a lo aparatoso de la volcadura, no presentó lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Mientras tanto, los policías municipales apoyaron en las labores de atención y resguardo del lugar, en tanto que oficiales de la Guardia Nacional se hicieron cargo de tomar conocimiento y elaborar el peritaje correspondiente para establecer las circunstancias del accidente.

Finalmente, los elementos federales solicitaron el apoyo de una grúa para realizar las maniobras necesarias y retirar el camión refrigerante, que fue trasladado a un corralón.