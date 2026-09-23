Joven lesionado tras accidente de cuatrimoto en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un joven de 24 años resultó lesionado y quedó bajo custodia de las autoridades luego de provocar un accidente al cruzar con su cuatrimoto cuando el semáforo estaba en rojo.

El percance ocurrió en el cruce del bulevar Madero y la calle República de El Salvador, donde Ángel Evaristo Mendoza Martínez, vecino de la colonia Independencia, circulaba a bordo de una cuatrimoto con dirección al norte.

De acuerdo con el reporte de las autoridades municipales, el conductor no extremó precauciones al aproximarse al bulevar Madero y continuó su marcha pese a que la señal del semáforo le impedía avanzar.

La maniobra provocó que la cuatrimoto se atravesara en el paso de una Ford Territory, cuyo costado lateral derecho fue impactado.

En la camioneta viajaba José Alfredo Sertci Rivas, de 32 años, acompañado de su esposa e hijos. Pese a la fuerza de la colisión, ninguno de los integrantes de la familia resultó lesionado.

Tras el impacto, Ángel Evaristo salió proyectado de la cuatrimoto y terminó tendido sobre el pavimento.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Debido a las lesiones que presentó, fue trasladado posteriormente a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de las autoridades tomaron conocimiento del accidente y aseguraron al conductor mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Los daños materiales fueron valuados en varios miles de pesos. Las autoridades continuaron con las investigaciones para determinar la responsabilidad correspondiente.

El joven permanecía bajo custodia mientras se definía su situación respecto a los daños ocasionados por el percance.