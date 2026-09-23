Riña entre adolescentes termina a puñaladas

MONCLOVA, COAH.- Dos adolescentes de 14 y 15 años terminaron a disposición de las autoridades luego de protagonizar una riña en calles de la colonia Otilio Montaño, donde ambas resultaron lesionadas y una de ellas requirió atención médica al recibir al menos siete puñaladas.

El reporte movilizó a la Policía Municipal alrededor de las 23:15 horas del martes hasta la calle 6, luego de que se alertara sobre una pelea entre varias mujeres.

Al llegar, los oficiales fueron abordados por la madre de Alison 'N', de 15 años, quien señaló que su hija había sido agredida durante el enfrentamiento.

De acuerdo con la versión proporcionada a los agentes, la adolescente caminaba por el sector cuando comenzó la pelea y fue atacada con un arma blanca, además de recibir golpes durante el altercado.

Las lesiones que presentó fueron de consideración, ya que terminó con una herida profunda en uno de los brazos y varias lesiones provocadas por arma blanca, por lo que requirió atención médica.

Paramédicos acudieron al lugar y recomendaron su traslado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención especializada.

Detalles de la riña entre adolescentes

Sin embargo, también fue recabada la versión de la familia de Zilpa 'N', de 14 años, quien resultó lesionada durante el enfrentamiento.

Su hermana manifestó ante las autoridades que ambas adolescentes caminaban por el campo de la colonia Otilio Montaño cuando Alison presuntamente interceptó a Zilpa 'N' y comenzó la agresión, resultando con al menos siete heridas por arma blanca.

Según esta versión, durante el enfrentamiento Alison 'N' habría utilizado un arma blanca, provocando que Zilpa resultara lesionada mientras ambas se enfrentaban.

Alison 'N' presentó una lesión en uno de sus dedos, aparentemente ocasionada por el mismo cuchillo, además de golpes derivados de la riña.

Al existir señalamientos entre ambas adolescentes sobre la forma en que ocurrió el enfrentamiento, los elementos municipales procedieron a asegurarlas.

Consecuencias legales del enfrentamiento

Las dos fueron puestas a disposición del Ministerio Público Especializado en Adolescentes por su probable responsabilidad en el delito de lesiones inferidas en riña y/o lo que resulte.

Zilpa 'N' permaneció bajo custodia de Seguridad Pública en el Hospital General Amparo Pape de Benavides mientras recibía atención médica.

Las autoridades correspondientes serán las encargadas de determinar cómo inició el enfrentamiento y la responsabilidad que pudiera corresponder a cada una de las adolescentes.