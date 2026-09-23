Accidente en Monclova: conductor se da a la fuga tras chocar

MONCLOVA, Coah.– Un imprudente conductor provocó una fuerte colisión y posteriormente escapó del lugar, luego de ignorar un señalamiento de alto y atravesarse en la trayectoria de un automóvil conducido por una mujer, en calles del sector El Pueblo.

El accidente ocurrió la tarde de este martes en el cruce de las calles Jesús Muñoz y Jesús Silva, donde Georgina de la Rosa circulaba a bordo de un Mazda gris por su vía libre.

Al llegar a la intersección, el conductor de una camioneta blanca presuntamente ignoró el señalamiento gráfico de alto y se atravesó en el paso del Mazda, provocando el fuerte impacto.

Tras la colisión, el automóvil de Georgina salió proyectado contra un poste de madera ubicado en el lugar, quedando con daños considerables.

Testigos que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias 911, mientras el conductor señalado aprovechó los momentos posteriores al choque para escapar a bordo de su camioneta en dirección al bulevar Benito Juárez.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento y realizaron las diligencias correspondientes, catalogando el caso como un accidente de "pega y huye".

Georgina proporcionó a los oficiales las características de la camioneta involucrada, por lo que fue orientada para acudir ante el Ministerio Público y formalizar la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable.

La afectada también buscaría obtener imágenes de cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores, con la intención de identificar las placas y obtener mayores características de la unidad que conducía el responsable.

Por fortuna, Georgina resultó ilesa tras el impacto y no fue necesaria la presencia de paramédicos para brindarle atención médica.