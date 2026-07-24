Cruz Roja Mexicana atiende a joven tras crisis en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La oportuna intervención de familiares y cuerpos de emergencia evitó que un intento de suicidio terminara en tragedia la noche del jueves, luego de que un joven de 18 años se provocó heridas con un cuchillo en ambas muñecas dentro de su domicilio, en la colonia 20 de Noviembre.

El reporte fue recibido alrededor de las 20:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle 16 de Septiembre, al oriente de la ciudad. De acuerdo con los primeros informes, el joven, identificado como Ángel, atravesaba por un severo cuadro de depresión que derivó en una crisis emocional.

Según las autoridades, el joven utilizó un cuchillo para lesionarse primero la muñeca izquierda y posteriormente la derecha. Sin embargo, las heridas fueron superficiales debido a que sus familiares detectaron de inmediato lo ocurrido y solicitaron el apoyo del sistema de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria, controlar las lesiones y realizar una valoración inicial del estado físico y emocional del paciente. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo atención médica especializada y observación.

Al domicilio también arribaron elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes para integrar el informe oficial.

Las autoridades destacaron que la rápida reacción de la familia y de los cuerpos de auxilio fue determinante para evitar un desenlace fatal. Asimismo, reiteraron el llamado a buscar atención profesional y apoyo de personas de confianza ante cualquier crisis emocional o pensamientos de autolesión.