Accidente en Bulevar Pape: camión de valores impacta a dos autos

El auto de uno de los afectados sacó la peor parte al quedar con daños en la parte trasera y delantera, tras recibir el impacto por el camión de Tecnoval y proyectarse contra la Renault.

BRENDA REBOLLOSO MONCLOVA, COAH.— Una carambola provocada por un empleado de la empresa Tecnoval, que no alcanzó a frenar a tiempo, movilizó la tarde de ayer a las autoridades municipales al terminar un automóvil como acordeón al ser impactado por detrás por el camión de valores, el cual lo proyectó contra una camioneta.

Detalles del accidente en Bulevar Pape

El incidente se registró en los carriles de circulación de norte a sur, cuando el conductor de un vehículo Ford 350 de la empresa de transporte de valores, identificado como Jesús Ricardo Martínez Villalvazo, de 29 años, no logró detener su unidad a tiempo y se estrelló contra la parte trasera de un Honda Civic 2018, de color negro, que manejaba Joel Barrera de Alba de 41 años.

El impacto fue tan fuerte que el Honda se proyectó hacia adelante, golpeando a un Renault Duster 2023, también de color negro, que era conducida por Melissa Herrera Vielma, de 41 años. El fuerte choque dejó a ambos vehículos involucrados con daños considerables, especialmente al Honda Civic, que terminó con severos daños tanto en la parte delantera como en la trasera.

Por su parte, el Renault también presentó daños en la parte trasera, aunque menos graves. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, pero los involucrados en el accidente pidieron el apoyo de las autoridades y de los ajustadores de seguros para poder resolver la situación.

Acciones de las autoridades tras el choque

Al lugar arribaron rápidamente oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente. Debido a la magnitud del accidente, la vialidad en el Bulevar Pape se vio temporalmente afectada, generando un congestionamiento considerable en la zona.

Como parte del protocolo, el vehículo Renault fue llevado a la jefatura, mientras que el Honda fue remolcado a un corralón, y el conductor responsable, Jesús Ricardo Martínez, junto con su unidad de trabajo, fue trasladado a la Comandancia, donde posteriormente se llegó a un acuerdo con los afectados para cubrir los daños ocasionados.

Impacto del accidente en la circulación

El accidente no solo causó daños materiales, sino que también afectó la circulación en una de las principales vías de Monclova, generando un trastorno significativo para los conductores que transitaban por el área.