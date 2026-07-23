Fiscalía de Coahuila moviliza unidades ante hechos en Zacatecas

MONCLOVA, COAH. - La escalada de hechos violentos registrada en Zacatecas llevó a las corporaciones de seguridad de Coahuila a reforzar la vigilancia en los principales accesos a la entidad, con el objetivo de prevenir el ingreso de grupos delictivos y fortalecer las acciones de seguridad.

De acuerdo con las autoridades estatales, el panorama en Coahuila permanece bajo control y no representa una situación de alarma para la población. No obstante, la estrategia de seguridad fue fortalecida en los límites con Zacatecas, principalmente sobre el corredor carretero Zacatecas-Saltillo, considerado un punto estratégico para las labores de vigilancia.

La atención se intensificó este jueves, luego de que automovilistas y usuarios de redes sociales reportaran una importante movilización de elementos de la Fiscalía General del Estado sobre la carretera federal 57.

El despliegue de unidades oficiales y personal de seguridad generó incertidumbre entre quienes transitaban por el sector y dio paso a diversas versiones en plataformas digitales. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había informado oficialmente el motivo del operativo ni confirmado que estuviera relacionado con los hechos de violencia registrados en Zacatecas.

Fuentes oficiales señalaron que estas acciones forman parte de los operativos permanentes implementados para preservar la seguridad en Coahuila y responder de manera preventiva ante cualquier riesgo derivado de la situación que prevalece en entidades vecinas.

Las labores de patrullaje y monitoreo continúan en las principales rutas de acceso al estado, mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre la franja limítrofe. Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a consultar únicamente información difundida por canales oficiales y evitar compartir rumores o versiones sin confirmar que puedan generar desinformación o alarma entre la población.