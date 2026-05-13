Detienen a hombre por robo de motocicletas en Monclova

MONCLOVA, COAH– Lo que parecía una simple actitud sospechosa durante un recorrido preventivo terminó exhibiendo a un presunto involucrado en el robo de motocicletas en el sector oriente de la ciudad.

Elementos de la Policía Municipal realizaban labores de vigilancia durante la noche de ayer sobre la Calle 40, en la colonia Veteranos, cuando detectaron a un sujeto que reaccionó de manera evasiva al notar la cercanía de las unidades oficiales.

De acuerdo con el informe policiaco, el individuo intentó ocultarse entre varios vehículos estacionados para evitar ser visto por los uniformados, acción que inmediatamente levantó sospechas entre los agentes preventivos.

Los oficiales interceptaron al sujeto metros adelante y procedieron a realizarle una inspección preventiva. El detenido fue identificado como Ángel González, de 23 años de edad.

Tras verificar sus antecedentes y revisar información relacionada con diversos reportes recientes, las autoridades municipales establecieron que el joven presuntamente estaba vinculado al robo de dos motocicletas ocurrido en días anteriores en distintos puntos de la ciudad.

El sospechoso fue asegurado en el lugar y posteriormente trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

La rápida reacción de los elementos preventivos permitió la captura del individuo antes de que intentara escapar entre las calles del sector, reforzando así los operativos de vigilancia implementados en colonias consideradas de alta incidencia delictiva.