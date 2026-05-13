Operativo en Frontera: detienen a joven por venta de sustancias

FRONTERA, COAH.- Un adolescente señalado presuntamente por actividades de narcomenudeo fue asegurado por elementos de la Policía Municipal durante un operativo de vigilancia e investigación desplegado en la colonia Occidental.

La detención ocurrió durante la madrugada de ayer en la plaza pública ubicada sobre la calle Soledad, donde los uniformados realizaban recorridos preventivos como parte de las acciones enfocadas al combate contra la venta de droga en sectores considerados conflictivos.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes detectaron la presencia sospechosa de un joven identificado como William N., de 17 años de edad, quien al notar la cercanía de las patrullas mostró una actitud evasiva, lo que derivó en una inspección preventiva.

Durante la revisión, los policías localizaron entre sus pertenencias una cantidad considerable de hierba verde y seca con características similares a la marihuana, presuntamente distribuida en varias porciones listas para su comercialización.

Tras el hallazgo, el menor fue asegurado de inmediato y trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de operativos continuarán realizándose en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de frenar la distribución de droga y reforzar la vigilancia en espacios públicos frecuentados por jóvenes.

El caso quedó en manos del Ministerio Público especializado, instancia que determinará la situación legal del adolescente conforme avancen las indagatorias.