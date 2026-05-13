Falla mecánica provoca accidente en Monclova: tres personas lesionadas

MONCLOVA, COAH.— Una presunta falla mecánica provocó un aparatoso accidente la tarde de este miércoles en calles de la colonia Ampliación Guerrero, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y tres personas lesionadas, entre ellas un adulto mayor y una mujer que terminó hospitalizada tras resultar con una probable fractura.

El percance ocurrió alrededor de las 13:30 horas sobre el cruce de la calle 43 y Ramos Flores, justo al exterior del Departamento de Servicios Primarios, donde una camioneta terminó impactándose violentamente contra un automóvil que estaba a punto de incorporarse a la circulación.

De acuerdo con el peritaje preliminar, Manuela García, de 52 años de edad, conducía una camioneta Buick Enclave color gris y descendía por la pendiente de la calle Ramos Flores, la cual conecta con la calle 43. Sin embargo, al llegar a la altura de la entrada del corralón de Servicios Primarios, la mujer detectó que no podía detener la marcha de la unidad debido a una aparente falla mecánica.

Sin poder controlar el vehículo, terminó estrellándose contra un Nissan Altima color arena que permanecía estacionado y estaba a punto de iniciar su marcha. Al volante se encontraba José Martínez, de 63 años, quien iba acompañado de María Magdalena Llanas, de 49 años.

El fuerte impacto generó momentos de tensión entre trabajadores y vecinos del sector, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de que varias personas se encontraban lastimadas. En la camioneta responsable viajaban además una joven embarazada y un menor de edad, quienes resultaron con un fuerte susto, aunque paramédicos de Cruz Roja Mexicana descartaron lesiones de gravedad que ameritaran traslado hospitalario.

Por otra parte, María Magdalena Llanas, quien se encontraba dentro del Nissan al momento del choque, resultó con una probable fractura en uno de sus brazos, motivo por el cual fue estabilizada por socorristas y trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para realizar el peritaje correspondiente, estableciendo como probable responsable a la conductora de la camioneta, debido a la falla mecánica registrada al descender por la pendiente.

Finalmente, las autoridades solicitaron el apoyo de una grúa para remolcar ambos vehículos a un corralón, mientras los involucrados buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.