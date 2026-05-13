Provoca indigente alarma

MONCLOVA COAH.- La tranquilidad de la madrugada fue interrumpida por una movilización de cuerpos de emergencia luego de que una fogata encendida en el interior de un arroyo generara una columna de humo visible desde el bulevar Harold R. Pape, en Monclova.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:00 horas en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la calle Estándar 2, a la altura de la colonia Obrera Sur, donde elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de vigilancia preventiva.

Durante el patrullaje, los oficiales detectaron humo saliendo del desagüe ubicado a un costado de la vialidad, situación que encendió la alerta ante el riesgo de que el fuego pudiera extenderse entre la maleza y basura acumulada en el lugar.

De inmediato los uniformados descendieron hacia el arroyo para inspeccionar la zona y localizaron a un hombre en situación de calle junto a una pequeña fogata improvisada presuntamente para mitigar el frío de la noche.

Ante el riesgo que representaba el fuego en el área, solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al sitio para descartar personas lesionadas y controlar la situación.

Bomberos realizaron labores preventivas y sofocaron por completo las llamas, evitando que el incidente pasara a mayores. Por su parte, socorristas valoraron al hombre, quien no presentó lesiones ni requirió traslado hospitalario.

La movilización generó expectación entre automovilistas que circulaban por el sector, aunque las autoridades confirmaron que el incidente fue controlado sin daños materiales ni personas afectadas.